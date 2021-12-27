Калуга, 27 декабря 2021, 12:56 — REGNUM Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представил 27 декабря на заседании областного правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Илья Мохов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Программа обеспечивает право граждан на бесплатную медицинскую помощь и основана на методах подушевого нормативного планирования и финансового обеспечения Утвержденная стоимость Программы в 2022 году составляет почти 19 млрд рублей, что на 8,3% выше, чем в 2021 году. Из них 14 млрд 473 млн рублей — средства фонда ОМС, 4 млрд 469 млн рублей — средства областного бюджета. Подушевой норматив на одного жителя в 2022 году составит 18 тыс. 942 рубля, что на 8,9% выше, чем в 2021 году. В 2022 году льготные категории граждан будут обеспечены лекарственными препаратами за счет областного бюджета на сумму 1 млрд 352 млн рублей, что на 31 млн выше, чем в 2021 году. В рамках программы ОМС в 2022 году на оказание помощи по направлению медицинской реабилитации, в том числе после COVID-19, выделено на 61,6 млн рублей больше, чем в 2021 году.
Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году калужанам окажут медпомощь на 17,5 млрд рублей