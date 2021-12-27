Калуга, , 12:56 — REGNUM Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов представил 27 декабря на заседании областного правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Илья Мохов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оказание амбулаторной медпомощи за счёт ОМС Admoblkaluga.ru

Программа обеспечивает право граждан на бесплатную медицинскую помощь и основана на методах подушевого нормативного планирования и финансового обеспечения Утвержденная стоимость Программы в 2022 году составляет почти 19 млрд рублей, что на 8,3% выше, чем в 2021 году. Из них 14 млрд 473 млн рублей — средства фонда ОМС, 4 млрд 469 млн рублей — средства областного бюджета. Подушевой норматив на одного жителя в 2022 году составит 18 тыс. 942 рубля, что на 8,9% выше, чем в 2021 году. В 2022 году льготные категории граждан будут обеспечены лекарственными препаратами за счет областного бюджета на сумму 1 млрд 352 млн рублей, что на 31 млн выше, чем в 2021 году. В рамках программы ОМС в 2022 году на оказание помощи по направлению медицинской реабилитации, в том числе после COVID-19, выделено на 61,6 млн рублей больше, чем в 2021 году.

«Очень важно, чтобы право граждан на получение бесплатной медицинской помощи было обеспечено на территории Калужской области в полном объеме», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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