Москва, , 12:29 — REGNUM Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, поэтому готовы к любому очному формату новогоднего корпоратива (13%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новогодний корпоратив

Для 12% идеальное место для новогоднего корпоратива ресторан или кафе. Отметить Новый год с коллегами, участвуя в квесте, желают 6% опрошенных, за городом на природе — 5%, в офисе — 4%. От новогодней вечеринки в клубе не отказались бы 3%.

Лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж по 1% опрошенных. Ещё 1% лучшим вариантом назвали онлайн-корпоратив. Не любят новогодние корпоративные мероприятия. 39% граждан.

Опрос проведен 10−23 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, 56% жителей РФ пойдут на новогодний корпоратив. У 61% вечеринка пройдет в офлайн-формате.

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