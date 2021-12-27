Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Подполковник армии США, раскритиковавший политическое и военное руководство США за уход из Афганистана, был уволен.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», подполковник армии США Стюарт Шеллер разместил в Facebook сообщение, в котором объявил, что он был уволен после критики политического и военного руководства страны за то, как был осуществлён уход из Афганистана.

Он добавил, что после того, как его критика просочилась в СМИ, Корпус морской пехоты США заявил о его плохом психическом состоянии и намерении совершить самоубийство, и он был отправлен для оценки его состояния в центр психического здоровья.

Далее Шеллер сказал, что в ходе расследования его «друзья» давали ложные показания и что он был лишен законных прав и привилегий, включая пенсию.

В августе он был подвергнут жесткому давлению за публикацию видео с критикой того, как войска покидают Афганистан.

Недавно Фонд Рейгана объявил по результатам опроса, что доверие американского народа к армии США падает после вывода американских войск из Афганистана.

Согласно отчету, доверие американской общественности к вооружённым силам США упало с 70% до 63% в 2019 году, а затем до 56% в начале 2021 года.