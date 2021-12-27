Варшава, 27 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Генри Кавилл сказал, что решил перенести во второй сезон сериала «Ведьмак» диалог из одноимённого цикла фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского, который лёг в основу шоу. Об этом 27 декабря сообщает портал Comicbook.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

Актёр отметил, что он сделал это не посоветовавшись с командой проекта, но результат вышел отличным. Он пояснил, что взял слова из той части книги «Кровь эльфов» (Blood of Elves), в которой Геральт, теряя сознание на Содденском холме, переживает видение и разговаривает со смертью.

«Затем произносятся прекрасные слова о пересечении луга и тумана», — сказал Кавилл. Актёр отметил, что в сценарии не было этих слов, но они так очаровали его, что он, не желая проходить долгую процедуру согласования, просто сказал их перед камерой и был готов «столкнуться с последствиями».

Для справки: редакция портала Redanian Intelligence отметила, что Кавилл ошибся и на самом деле эта сцена появилась в рассказе Сапковского «Нечто большее». Он вошёл в книгу «Меч предназначения» (1992), которая является вторым произведением в цикле писателя.