Триполи, , 12:32 — REGNUM В ООН заявили, что выдвижение Сейф-аль-Ислама Каддафи в качестве кандидата на пост президента Ливии, является внутренним делом страны. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на заявление Специального советника генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс.

Сейф-аль-Ислам Каддафи Цитата из видео «ترشح سيف الاسلام القذافي.. عبء جديد على مفوضية الانتخابات» пользователя AL24news — قناة الجزائر الدولية. youtube.com

В интервью изданию Уильямс заявила, что выдвижение сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи баллотироваться на выборах является «внутренним ливийским делом, которое должно решаться местной судебной властью. Каждый из кандидатов должен уважать суверенитет Ливии и независимость судебной власти страны».

Уильямс отметила, что установление новой даты выборов, которые были перенесены с 24 декабря на 24 января 2022 года, принадлежит компетентным властям Ливии, а именно — Палате представителей и Высшей национальной избирательной и судебной комиссии.

В ООН одобряют данное решение и готовы помочь ливийцам преодолеть все трудности и создать соответствующие условия, чтобы «как можно быстрее, провести свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы».