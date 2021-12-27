Вологда, , 12:27 — REGNUM В Вологодской области на новогодних мероприятиях-2022 разрешена наполняемость залов до 50%. В случае, если организатор мероприятия подал заявку на увеличение наполняемости зала главному государственному санитарному врачу Вологодской области, и она удовлетворена, то до 70%. Об этом ИА REGNUM заявил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По его словам, на новогодних елках в культурно-досуговых учреждениях при входе имеются дезинфицирующие средства, работниками учреждений соблюдается масочный режим и все необходимые меры защиты и личной профилактики от вирусной инфекции.

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Владимир Осиповский уточнил, что посетители в эти учреждения допускаются только при наличии средств индивидуальной защиты и условием допуска совершеннолетних посетителей является документ с QR-кодом, подтверждающий завершенную вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенное заболевание, или документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19 не ранее чем за 48 часов до дня посещения мероприятия.