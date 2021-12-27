Луганск, , 12:25 — REGNUM Бронетехника размещена подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) около жилых домов в зоне т. н. операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ отмечено размещение МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и боевой машины пехоты БМП-2 вблизи жилого района населенного пункта Новозвановка», — говорится в сообщении.

Также в Народной милиции ЛНР напомнили, что размещение украинской стороной вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях — это нарушение дополнительных мер по контролю за перемирием.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК за прошедшие сутки, 26 декабря, вооружённые формирования Украины (ВФУ) четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.