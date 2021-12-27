Оклахома-сити, США, 27 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:112.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко. В составе «Пеликанс» защитник Джош Харт набрал 29 очков.

«Оклахома» одержала 12-ю победу в 32 матчах и занимает 26-е место в турнирной таблице НБА. «Пеликанс» потерпели 22-е поражение в 34 играх и идут на 27-м месте.

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