Красногорск, , 12:28 — REGNUM Заместитель председателя правительства — министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин покидает свой пост. Об этом 27 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Министерство сельского хозяйства Антон Привальский © ИА Красная Весна

Это решение Разин принял самостоятельно, в связи с переходом на новое место работы в правительство России.

«Андрей Разин уходит у нас работать в правительство Российской Федерации, в очень важное, ключевой министерство сельского хозяйства, на ключевое направление. Хочу поблагодарить вас за работу. У вас в этом году была новая нагрузка — это не только рекультивация полигонов. Хочу поблагодарить вас и команду, которая с вами работала. Самое главное, чтобы вы состоялись в новом амплуа и реализовали все то, что вам будет поручено», — сказал Воробьев.

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