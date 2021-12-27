Красногорск, 27 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства — министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин покидает свой пост. Об этом 27 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Антон Привальский ИА Красная Весна Министерство сельского хозяйства

Это решение Разин принял самостоятельно, в связи с переходом на новое место работы в правительство России.

«Андрей Разин уходит у нас работать в правительство Российской Федерации, в очень важное, ключевой министерство сельского хозяйства, на ключевое направление. Хочу поблагодарить вас за работу. У вас в этом году была новая нагрузка — это не только рекультивация полигонов. Хочу поблагодарить вас и команду, которая с вами работала. Самое главное, чтобы вы состоялись в новом амплуа и реализовали все то, что вам будет поручено», — сказал Воробьев.