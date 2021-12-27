Кишинёв, , 12:23 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» представители на рассмотрение законопроект об упразднении Службы государственного инспектора. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Сообщается, что вместо этого ведомства планируется создать Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Новой следственной службе также планируется поручить расследование уголовных дел, если в их совершении подозревают чиновников или представителей правоохранительных органов, кроме прокуроров.

Глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая заявила в соцсети Facebook, что её удивила эта новость. Она ожидает, что это решение будет отменено.

Напомним, в начале декабря Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала минюст республики и Пенитенциарную службу на 2,5 тыс. лари (более $800). Ведомства были наказаны за распространение видеороликов про происходящее с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Было показано, как он ест во время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги новую камеру.