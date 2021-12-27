Шанхай, Китай, , 12:22 — REGNUM Искусственный интеллект в одной из районных народных прокуратур в китайском Шанхае впервые стал составителем текста обвинительного заключения, сообщает 27 декабря газета South China Morning Post.

Искусственный интеллект

Отмечается, что искусственный интеллект получил прокурорские навыки после изучения более 17 тыс. дел, которые были рассмотрены в судах Шанхая с 2015 по 2020 год.

Обвинения такой «цифровой прокурор» выносит с точностью в 97%, основываясь на одной тысяче «характерных черт», выявленных в судебных документах по конкретным уголовным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, в индустрии интеллектуальной собственности Китая наблюдается рост числа сервисных агентств и практиков в годовом исчислении, сообщил главный регулятор страны в области интеллектуальной собственности.

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