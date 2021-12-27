Чикаго, США, , 12:22 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:105.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, на счету которого 32 очка. В составе «Индианы» защитник Карис ЛеВерт набрал 27 очков.

«Чикаго» одержал 20-ю победу в 30 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 14-е поражение в 34 играх и идут на 23-м месте.

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