Цхинвал, 27 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Пограничники Южной Осетии всё чаще стали выявлять случаи контрабандной деятельности на границе с Грузией. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба КГБ Южной Осетии.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«В окрестностях н.п. Лопан Знаурского района РЮО сотрудниками Пограничной службы Комитета во взаимодействии с военнослужащими Пограничного управления ФСБ России при попытке контрабанды табачных изделий в Грузию задержаны двое граждан Грузии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей контрабанду табачных изделий. Также их обвиняют в нарушении государственной границы Южной Осетии.

Стоит отметить, ранее в КГБ Южной Осетии сообщили об участившихся случаях нарушения границы со стороны граждан Грузии.