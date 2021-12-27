Ярославль, , 12:41 — REGNUM В Ярославле утром 27 декабря на Красной площади образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщили жители в социальных сетях. Пост опубликовали в группе «Жесть Ярославль».

Утренняя пробка из троллейбусов в Ярославле Vk.com/ghest_po_yaroslavski

«9:40.Стоят троллейбусы. Первый, девятый маршрут. Вереница троллейбусов на Красной площади из штук 10 примерно», — написал один из очевидцев.

Как оказалось, проблема была в неисправности одной из машин.

«По троллейбусам задержка движения была с утра, в связи с технической неисправностью одного троллейбуса маршрута номер 9, троллейбус оперативно отбуксировали», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сейчас движение троллейбусов восстановлено.