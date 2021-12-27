Анкара, 27 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Турция надеется, что России и НАТО удастся преодолеть напряжённость в отношениях путём диалога. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил 27 декабря на пресс-конференции в Анкаре по итогам 2021 года.

(сс) Preiss MSC Мевлют Чавушоглу

Он отметил, что переговоры между Россией и Североатлантическим альянсом запланированы на 12 января. Что касается Турции, то она желает развивать свои отношения с Россией и надеется, что саммит Россия — НАТО будет посвящён предложениям Москвы по безопасности. Некоторые из стран НАТО, добавил министр, в большей степени выступают за переговоры с РФ.

«Турция всегда выступает больше за диалог, считает, что при помощи него можно как минимум снизить напряженность. В данном случае мы имеем такую же позицию», — сказал Чавушоглу и добавил, что в Анкаре придают большое значение предстоящему саммиту.

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