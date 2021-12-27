Ташкент, 27 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Писатель из Узбекистана Андрей Гродзинский получил гран-при конкурса Open Eurasia (Открытая Евразия), проводимого британской организацией Eurasian Creative Guild. Об этом сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

Кроме того, обладателю гран-при вручили грант в размере 7 тысяч долларов на издательство книги в Великобритании.

По данным журналистов, конкурс состоялся в рамках фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum (OEBF), который в этом году впервые прошёл в Узбекистане.

«Мероприятие, которое проходило с 15 по 19 декабря, объединило участников из 15 стран на площадках Ташкента и Самарканда», — говорится в публикации.

В 2021 году на литературный конкурс было подано более 1000 заявок из 53 стран. Диплом победителя конкурса Андрею Гродзинскому вручил почётный гость фестиваля, польский писатель Януш Вишневский.