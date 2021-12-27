Саратов, , 12:18 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки от последствий заражений коронавирусом скончались 10 пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 по состоянию на 27 декабря достигло 4999 случаев, сообщает региональный минздрав.

Палата Ugmk.com

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое мужчин и семь женщин в возрасте от 56 до 93 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 131 858 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 118 465 человек.

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