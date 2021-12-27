Уфа, , 12:29 — REGNUM Поступления в консолидированный бюджет Башкирии налогов на имущество от физических лиц выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом 27 декабря сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании в правительстве региона.

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Сообщается, что темп роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет Башкирии на 1 декабря 2021 года составил 125,8% к аналогичному периоду 2020 года. При этом темп роста налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты сложился на уровне 107,8%.

«В сравнении с предыдущим годом мы идем с небольшим ростом. В консолидированный бюджет республики поступило 4 млрд 100 млн рублей налогов на имущество от физических лиц. Поступления по сравнению с прошлым годом выросли или 2,4%. В то же время было отмечено, что в ряде районов и городов наметилось отставание по собираемости имущественных налогов», — приводит пресс-служба слова премьер-министра.

Согласно данным заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии Ильгиза Атауллина, каждый год в республике фиксируется рост исчисленных имущественных налогов за счет увеличения объектов налогообложения.

«За 2020 год сумма исчисленных имущественных налогов физических лиц составила 5,8 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

Назаров поручил активизировать работу на местах по наполнению информацией федеральных информационных систем и организовать системную работу по повышению собираемости имущественных налогов.