Эн-Накура, Ливан, 27 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Группа военных кораблей ВМС Израиля вошла в территориальные воды Ливана. Об этом сообщает агентство Lebanon-24 со ссылкой на заявление министерства обороны Ливана.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

По последним данным, эскадра находилась в непосредственной близости от побережья страны несколько часов.

«Группа из семи вражеских военных кораблей ВМС Израиля вторглись в территориальные воды Ливана в районе Рас-ан-Накура. Вражеские суда запустили осветительную ракету и произвели несколько пулемётных очередей», — сообщили в минобороны Ливана

В заявлении военного ведомства подчёркивается, что вопрос о нарушении морских границ страны рассматривается в координации с Временными силами Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ). В ведомстве подчеркнули, что израильские корабли продолжают регулярно вторгаться в воздушное пространство, территориальные воды Ливана, пересекать сухопутную границу страны, игнорируя международные резолюции и нормы.