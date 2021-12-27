Париж, , 12:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление после известия о кончине лауреата Нобелевской премии мира 1984 года. В своём аккаунте в Twitter глава французского государства написал, что Десмонд Туту посвятил свою жизнь правам человека и равенству народов.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Борьба за прекращение апартеида и примирение в Южной Африке останется в памяти», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, англиканский архиепископ Десмонд Туту скончался на 91 году жизни. Глубокую скорбь в связи с кончиной Десмонада Туту выразил президент ЮАР.