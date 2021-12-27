Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие выходные с улиц города убрали около 72 тыс. кубометров снежных масс. Об этом 27 декабря сообщили в городском комитете по благоустройству.

Уборка снега в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На прошлой неделе Петербург вновь несколько раз накрывало снегопадом. В городе выпало 24,9 см снега. На фоне этого у коммунальщиков и дорожных служб увеличился объём работы. За неделю службы вывезли более 236 тыс. кубометров снега, за одни только выходные город очистили от 72 тыс. кубометров осадков.

На прошлой неделе в городе в среднем было задействовано днём более тысячи единиц техники, а ночью — 1100. Сегодня, 27 декабря, в городе работает 1070 единиц дорожной техники и 1257 работников ручного труда.

Помимо очистки улиц и дорог, в городе готовятся к неформальному саммиту лидеров стран СНГ, который пройдет 28 декабря. Отметим, за весь зимний в период в Петербурге убрали около 1,3 млн кубометров снега.

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