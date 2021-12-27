Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за случаев заражения коронавирусом и ОРВИ на дистанционную форму обучения перешли 180 классов городских общеобразовательных школ. Об этом 27 декабря сообщили в городском комитете по образованию.

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По данным на 27 декабря, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 180 классов в 97 школах, что составляет 0,9% от общего количества классов в городе.

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 4845 (0,9% от общего количества обучающихся)», — добавили в комитете.

Кроме того, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыто 13 групп в 12 детских садах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что городские власти разрешили общеобразовательным учреждениям самостоятельно принимать решение, отправлять школьников на каникулы 25 декабря или продолжить обучение до 28 декабря. Согласно распоряжению Смольного, детские дошкольные учреждения работают в этом году до 30 декабря.

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