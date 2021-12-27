Лос-Анджелес, США, , 12:14 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:100.

Никола Йокич All-Pro Reels

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 22 подборов. В составе «Клипперс» защитник Брэндон Бостон набрал 18 очков.

«Денвер» одержал 20-ю победу в 33 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» потерпели 16-е поражение в 32 играх и идут на 14-м месте.

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