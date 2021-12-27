Москва, 27 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в последние годы пытаются снизить порог возможного применения ядерного оружия. Это является опасной тенденцией. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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Дипломат отметил, что в Москве привержены повышению порога применения ядерного оружия.

«В США в последние годы наблюдается противоположная тенденция, когда, как представляется, ядерные средства поражения всё больше воспринимаются как средство поля боя, — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства. — Это опасная тенденция».

Дипломат отметил, что подобный взгляд на применение ядерного потенциала подрывает стратегическую стабильность.

«Я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия, конечно, при всей её востребованности и при всех ее навыках будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации», — сказал Рябков.

Он также напомнил, что как это сделать, Россия изложила в предложенных США и НАТО гарантиях безопасности.

«Мы призываем отнестись к этому предельно серьёзно», — добавил Рябков.

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Другой тенденцией современной внешней политики Соединённых Штатов он назвал использование санкционного инструментария по любому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Россию в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа США и Североатлантического альянса дать гарантии безопасности ответ Российской Федерации может быть самым разным.