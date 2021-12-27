Москва, 27 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Наш МИД остаётся на позиции, согласно которой «Россия — часть западной цивилизации, мы только требуем, чтобы к нам относились как к равным», — но такого отношения со стороны Запада к нам не будет никогда, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 27 декабря, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что Россия не озвучивает контрмеры, которые будут приняты в случае игнорирования США и НАТО предложений Москвы по гарантиям безопасности, чтобы «не облегчить решение задачи оппонентам».

« Разговоры о том, что со своими требованиями к США и НАТО в области безопасности «Россия не блефует», уже становятся похожими на кашу, причём уже один раз пережёванную. Понятно, что план «Б» озвучивать не имеет смысла, а вот подкрепить ощутимыми аргументами тезис о том, что мы говорим серьёзно, стоит. Если, конечно, всё происходящее не спектакль.

Логика тут простая. Даже если США пойдут на удовлетворение некоторых требований России (хотя это вряд ли), они останутся врагами нашей страны в её суверенном качестве. Корень проблемы и главная основа нашего выживания — сохранение нашей самобытной цивилизации. Решить эту задачу без принципиального размежевания с Западом невозможно. Между тем в ключевом западном проекте установления тотального цифрового контроля над всем миром наша страна действует в соответствии с его установками. Только одно снятие соответствующего законопроекта с рассмотрения было бы гораздо более сильным сигналом внешнему и внутреннему Западу, чем многократное повторение на самых разных уровнях увещеваний о том, что мы поставили вопрос о своей безопасности со всей серьёзностью.

У меня складывается такое впечатление, что наше правительство, наш МИД остаются на позиции, которую условно можно обозначить так: «Россия — часть западной цивилизации, мы только требуем, чтобы к нам относились как к равным». Нет, такого отношения в рамках западной цивилизации к нам не будет никогда — там один гегемон.