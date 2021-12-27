Москва, , 12:10 — REGNUM Евросоюз по собственной инициативе пошёл на разрыв торговых отношений с Россией, и теперь это отразилось на ситуации на газовом рынке. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ВТО никаких санкций не имеет права накладывать ни на кого. Я думаю, что они недавно продлили санкции на следующие полгода — мне кажется, нужно сначала разобраться в своём европейском доме и понять, что они себе вредят. Они себе стреляют в ногу. Вводя санкции, они несут и терпят большие потери. А для нас это дополнительный стимул развития собственной экономики, собственного производства», — заявила Матвиенко.

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