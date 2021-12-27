Благовещенск, , 12:13 — REGNUM В Благовещенске напряжённо проходит отопительный сезон. Мёрзнут в своих квартирах жители нескольких микрорайонов города, сообщает 27 декабря корреспондент ИА REGNUM. Жалобы на проблему с отоплением и утеплением домов поступили на прямой эфир мэра столицы Приамурья Олега Имамеева.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

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Проблемы в том числе возникли в микрорайонах Тайвань, Астрахановка и в посёлке Аэропорт.

«Строителей, д. 68 затоплена теплотрасса! АКС бездействует уже больше месяца! В доме холодно! Показатели тепла на входе не соответствуют нормам! Огромная просьба посодействовать в решении проблемы! Второй год мёрзнем в своих квартирах!» — написала пользователь Instagram katstrofffa_bu_bu_bu. К её жалобе присоединились жители домов №66, 67 и 70.

«Никакого настроения, что приближается Новый год! В наших квартирах по 50 лет Октября 150, просто дубак. Отреагируйте пожалуйста!» — обратилась к мэру elenalysak1964.

«Вся Тайвань мёрзнет уже который год. Сегодня отменили занятия в школе. Мало того, что Синьков понастроил бракованных домов с пустошовкой, нас теперь и отапливать не хотят. 10 лет здесь живу и 10 лет говорят, что котельная не тянет район. И никто ничего не предпринимает. Только дома продолжают строить. Амурстроевская управляйка позорно сбежала с обслуживания своих же бракованных домов. Вы лично мне обещали прошлой зимой, что Амурстрой проблему решит. И что? Кто кого обманул? Амурстрой вас? Или вы меня?», — поинтересовалась пользователь 27.12.72.

По домам по улице Строителей уже ведут работу.

«ООО «АКС» поручено обеспечить соблюдение температурных графиков работы котельных и круглосуточное дежурство персонала на автоматизированных котельных, своевременно информировать о технологических нарушениях на источниках теплоснабжения, предоставлять в диспетчерские службы ЕТО и ЕДДС города данные о работе котельных в режиме онлайн. ЕТО и ООО «АКС» совместно должны обеспечить ежедневную круглосуточную работу служб наладки тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и ООО «АКС», — отметил заместитель мэра Благовещенска Геннадий Латкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на одной из теплотрасс Благовещенска произошла коммунальная авария, без отопления остались шесть многоквартирных домов. Сети обслуживает ООО «Амурские коммунальные системы».