Петрозаводск, , 12:16 — REGNUM Главе карельского отделения организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Юрию Дмитриеву, ранее осужденному на 13 лет за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетней дочери, добавили еще два года колонии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 июля 2020 года Петрозаводской городской суд огласил приговор Юрию Дмитриеву. Он был признан виновным в совершении сексуального насилия над своей несовершеннолетней приёмной дочерью и приговорён к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Однако в сентябре того же года Верховный суд Республики Карелия пересмотрел ранее вынесенное решение и увеличил Дмитриеву срок наказания с 3,5 до 13 лет, в то время как гособвинение просило 15 лет колонии. С решением суда ни осужденный, ни его защитник не согласились и подали кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию, но получили отказ.

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Дмитриев и его защитник оспаривали доказанность виновности фигуранта по всем вмененным ему преступлениям и просили суд оправдать по всем составам преступлений: отменить обвинительный приговор судебной коллегии по уголовным делам в части осуждения по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и в части отмены оправдания по приговору Петрозаводского городского суда Республики Карелия от июля 2020 года.

«Юрию Дмитриеву увеличили срок до 15 лет», — сообщил 27 декабря петербургский депутат от «Яблока» Борис Вишневский, присутствовавший на оглашении приговора.

* НКО «Мемориал» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

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