Петрозаводск, 27 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Главе карельского отделения организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Юрию Дмитриеву, ранее осужденному на 13 лет за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетней дочери, добавили еще два года колонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 июля 2020 года Петрозаводской городской суд огласил приговор Юрию Дмитриеву. Он был признан виновным в совершении сексуального насилия над своей несовершеннолетней приёмной дочерью и приговорён к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Однако в сентябре того же года Верховный суд Республики Карелия пересмотрел ранее вынесенное решение и увеличил Дмитриеву срок наказания с 3,5 до 13 лет, в то время как гособвинение просило 15 лет колонии. С решением суда ни осужденный, ни его защитник не согласились и подали кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию, но получили отказ.

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Дмитриев и его защитник оспаривали доказанность виновности фигуранта по всем вмененным ему преступлениям и просили суд оправдать по всем составам преступлений: отменить обвинительный приговор судебной коллегии по уголовным делам в части осуждения по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и в части отмены оправдания по приговору Петрозаводского городского суда Республики Карелия от июля 2020 года.

«Юрию Дмитриеву увеличили срок до 15 лет», — сообщил 27 декабря петербургский депутат от «Яблока» Борис Вишневский, присутствовавший на оглашении приговора.

* НКО «Мемориал» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом