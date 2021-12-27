Москва, 27 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Отвечая на санкции США и Евросоюза, Россия не нарушила никаких норм ВТО. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Настолько очевидна несправедливость таких обвинений: пытаются переложить это на плечи России, с больной головы на здоровую. Мы ни в коей мере не нарушили свои обязательства в рамках Всемирной Торговой Организации. Более того, даже этические нормы международной конкуренции», — заявила Матвиенко.

«Мы же сталкиваемся с действиями ровно наоборот. Ведь эта борьба с «Северным потоком — 2», она… где Соединённые Штаты Америки, где «Северный поток — 2»? «Северный поток — 2» — это международный проект, в рамках которого пять европейских крупных компаний участвуют. И он нужен не столько России, сколько европейцам, потому что они будут получать в силу сокращения издержек более дешёвой стоимости прокачки в нужных объёмах газ и по более дешёвой цене», — указала она.