Стокгольм, , 12:09 — REGNUM Для всех тех, кто следил за шведской политикой в течение последних лет, 2021 точно запомнится как год «беспрецедентной драмы». Пафосно или нет, но все заинтересованные стороны могли наблюдать за скандалами и интригами, расследованиями и громкими заявлениями, отставкой правительства и назначением нового. Чем конкретно запомнится 2021 г., в своей статье от 25 декабря написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, который в режиме 24/7 в течение уходящего года наблюдал за всеми перипетиями шведской политики.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Был ли еще политический год когда-либо таким драматичным, как 2021? Премьер-министр впервые был отправлен в отставку путем вынесения вотума недоверия. В течение одного и того же календарного года риксдаг провел три голосования по назначению нового премьер-министра. Вдобавок: как только Магдалена Андерссон была назначена премьер-министром, риксдаг тут же проголосовал за принятие бюджета правой оппозиции», — написал журналист.

«Еще одной пикантной особенностью в связи с этой турбулентностью является то, что тальман, который всегда стремится действовать нейтрально, внезапно, кажется, потерял самообладание и публично выразил свое недовольство тем, как отдельная партия действовала во время процесса избрания нового премьер-министра», — написал журналист.

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