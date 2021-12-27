Москва, 27 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Самый любимые у жителей России новогодние песни — «В лесу родилась ёлочка» (16%) и «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии» (11%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хоровод

Любят песню «Ёлочка-ёлка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и «Три белых коня» из фильма «Чародеи» по 4% опрошенных, песни «Маленькой ёлочке холодно зимой» и «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко — по 3%.

По 2% голосов набрали песни «Новогодние игрушки», «Снежинка» из «Чародеев», «Снег кружится», Happy New Year от ABBA, Last Christmas от Wham! и Jingle Bells. Нет любимой новогодней песни у 12% граждан.

Опрос проведен 1−21 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 391 населенном пункте.

ИА REGNUM сообщало, в предстоящие новогодние каникулы 2021−2022 гг. почти четверо из десяти жителей России (38%) проведут дома.

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