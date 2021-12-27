Кливленд, США, , 12:02 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 144:99.

Паркет «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (сс) Chris Metcalf

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Юта Ватанабэ, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. В составе «Кливленда» Кевин Лав и Дариус Гарлэнд набрали по 22 очка.

«Кливленд» одержал 20-ю победу в 33 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Торонто» потерпел 16-е поражение в 30 играх и идут на 20-м месте.

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