Стокгольм, 27 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Правительству Швеции настоятельно рекомендуется обеспечить, чтобы все муниципалитеты в стране приняли ограничительные меры против не привитого от COVID-19 персонала в учреждения по уходу за престарелыми людьми и соцработниками. Этого от властей требуют представители оппозиции, которые считают, что закон должен быть переписан, если противников вакцинации среди медперсонала нельзя оградить от пациентов. Об этом 26 декабря сообщил телеканал SVT.

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«Мы должны разработать общенациональное предписание, чтобы все муниципалитеты были уверены, что они правильно решают этот вопрос. Я думаю, что здесь существует некая неопределенность, и муниципалитеты тоже со своей стороны не хотят совершать ошибочных действий», — заявила в интервью SVT представитель «Шведских демократов» по социальной политике Линда Линдберг.

«Если человек нужен уход на дому, то он должен точно знать, что персонал, которого он принимает у себя, привит от болезней, которые могут быть опасны для него», — отметила в свою очередь представитель «Либералов» по социальной политике Лина Нурдквист.

Того же мнения придерживаются «Христианские демократы».