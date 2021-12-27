Москва, , 12:07 — REGNUM Требования России о гарантиях безопасности, выдвигаемые в отношении США и НАТО, — не блеф, и Москва будет добиваться, чтобы на Западе это понимали. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 27 декабря в интервью журналу «Международная жизнь».

Сергей Рябков Mgimo.ru

Он напомнил, что Россия совершенно твердо и определенно заявляет, что требует официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о вхождении Украины и Грузии в НАТО. Также она требует в принципе исключить дальнейшее расширение НАТО, «откатить на позиции» 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, инфраструктуру альянса и разные провокационные для РФ мероприятия.

«Мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также заявил, что в Вашингтоне, Киеве и столицах стран — участниц НАТО услышали предложения России по гарантиям безопасности.

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