Джакарта, 27 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Индонезия получила почти девять миллионов доз вакцины против коронавируса от дружественных стран, а именно из Франции, Германии, США и Греции, сообщает CNN Indonesia.

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По данным министерства, Индонезия получила более 1,4 млн доз вакцины Moderna от властей Франции, более 3 млн доз вакцины от властей США, более 4,2 млн доз вакцины Astrazeneca от властей Германии и Греции.

Вакцины поступили в Индонезию через программу COVAX, глобальную инициативу, направленную на равный доступ к вакцинам от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» проник в страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию.

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