Кабул, , 11:59 — REGNUM Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане объявило о распределении денежной помощи 900 семьям в провинции Баглан. Об этом сообщает «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в департаменте по делам беженцев Баглана заявили 26 декабря, что денежные средства в размере 90−150 долларов были распределены среди нуждающихся семей.

Местные официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они распределили по 400 долларов 214 семьям для создания рабочих мест. Они также заявили, что по 400 долларов на семью было распределено среди 585 семей, дома которых были разрушены войной.

Сообщается, что нуждающиеся семьи были опрошены и идентифицированы целевой группой (ORD/UNHCR) и представителем департамента по делам беженцев.

Помощь продолжает поступать, поскольку ООН ранее заявила, что этой зимой Афганистан столкнется с гуманитарным кризисом. В организации подчеркнули, что в Афганистан следует направлять больше гуманитарной помощи для предотвращения гуманитарного кризиса.