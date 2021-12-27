Лунд, Швеция, 27 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. 26 декабря телеканал SVT сообщил, что в настоящее время международная группа исследователей хочет построить новый ускоритель элементарных частиц в Лунде (лен Сконе, Швеция), чтобы найти ответ на чрезвычайно важный вопрос. Согласно стандартному учению современной физики, Вселенная полностью состояла из вакуума. Но как же тогда мы появились на свет?

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«Мы хотим узнать, как так получается, что мы можем сидеть здесь и прямо сейчас вот так вот разговаривать друг с другом», — сказал журналистам Торд Экелоф, профессор теоретической физики в Университете Уппсалы и научный руководитель проекта ESS Neutrino Super Beam.

ESS Neutrino Super Beam является названием нового проект ускорителя частиц, поддерживаемый консорциумом научных учреждений из одиннадцати европейских стран. Его планируется разместить рядом с Европейским импульсным источником нейтронов (EES), который сейчас строится в Лунде.

Главным вопросом исследования является одна из известных научных загадок: когда материя и антивещество встречаются, они немедленно аннигилируют; то же самое должно было произойти вскоре после большого взрыва. Вновь образовавшаяся материя и антивещество должны были уничтожить друг друга, и Вселенная должна была полностью очиститься от материи, чего не произошло.