Москва, , 11:59 — REGNUM В России в 2021 году от лесных пожаров пострадало более 10 млн га леса, заявил 27 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Лесные пожары skeeze

«Еще один важный вопрос для целого ряда регионов — это борьба с лесными пожарами. В текущем году их было немало, в том числе из-за сложных погодных условий. Всего от огня пострадало более 10 млн га леса», — сказал Мишустин.

По его словам, в некоторых районах из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Минприроды России Александра Козлова, согласно предварительным расчетам, экономический ущерб от лесных пожаров в России в 2021 году составил 10,6 млрд рублей.

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