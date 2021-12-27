Москва, 27 декабря 2021, 11:59 — REGNUM В России в 2021 году от лесных пожаров пострадало более 10 млн га леса, заявил 27 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, в некоторых районах из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Минприроды России Александра Козлова, согласно предварительным расчетам, экономический ущерб от лесных пожаров в России в 2021 году составил 10,6 млрд рублей.
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