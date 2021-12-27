Симферополь, 27 декабря 2021, 11:58 — REGNUM Республика Крым и Севастополь установили новый рекорд энергопотребления — новый максимум составил 1 587 МВт. Об этом сообщил 27 декабря «Системный оператор Единой энергетической системы» Юга.
Предыдущий рекорд был зарегистрирован 20 января 2021 года в 10:00, тогда максимум составил 1 569 МВт при среднесуточной температуре воздуха — 5,8 ºС.
Как уточняется, система энергоснабжения Крыма и Севастополя работает стабильно, без технологических нарушений, влияющих на системную надежность.
Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание пришло в Крым 20−21 декабря, прошли снегопады, температура опустилась до минусовых значений.