Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего депутата городского собрания, экс-директора техникума. Его осудили на девять лет колонии за взятки, подлоги и растрату, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед судом предстал бывший директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, экс-депутат Чебоксарского городского собрания депутатов.

Следствием и судом установлено, что коррупционные преступления совершались на посту его руководства образовательным учреждением. Правоохранители выяснили, что на проведение ремонтно-строительных работ в техникуме он привлёк подрядчиков из числа доверенных лиц, обеспечив заключение с ними договоров и сократив объем фактически выполненных работ, при этом перечислив средства в полном объёме. В управлении установили, что за содействие экс-депутат получил взятки как в виде денег, так и иного имущества и услуг на общую сумму 14,5 млн рублей.

Кроме того, правоохранители выяснили, что фигурант уголовного дела вносил заведомо ложные сведения в акты о приёмке выполненных работ и в справки о стоимости затрат, а полученное преступным путём имущество на 4,5 млн рублей легализовал, совершив сделку по приобретению жилья.

Также следствие установило, что в 2018 — 2019 годах за счёт средств техникума он покупал туры в Германию и санаторий в Чувашии на общую сумму 640 тыс. рублей, где отдыхал со своей супругой. Также правоохранителями установлен факт незаконной оплаты услуг мобильной связи супруги на 60 тыс. рублей.

«Часть незаконно полученных средств в размере 7,2 млн рублей легализована путём приобретения квартиры в Чебоксарах, которая в целях сокрытия указанных расходов была оформлена на близкую родственницу супруги. Данное жилое помещение по требованию прокуратуры ранее на основании судебного решения было обращено в доход государства», — добавляют в прокуратуре Чувашии.

В рамках следствия собрано 57 томов материалов уголовного дела, допрошено более 100 лиц, проведено свыше 20 обысков. Суд наложил арест на жилые и нежилые помещения, земельный участок, а также другие объекты собственности обвиняемого на общую сумму 35 млн рублей.

Московский районный суд города Чебоксары признал экс-депутата виновным в пяти эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и взяточничестве (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ), трёх эпизодах присвоения и растраты средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путём (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Решением суда ему назначено девять колонии строгого режима, 10 млн рублей штрафа и он на три года лишён права занимать определённые должности. Кроме того, судом с него взыскано почти 13,5 млн рублей в счёт конфискации средств, полученных в результате совершения преступлений.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чувашии передано в суд уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику ФСБ. Речь идёт о сумме в 1,5 млн рублей.

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