Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM Ростовский пенсионер доверился мнимому сотруднику банка и лишился 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 27 декабря.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Потерпевший ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что со счёта пенсионера мошенники пытаются списать деньги. Сбережения было предложено отправить якобы на безопасный счет. Однако данные «нового» счёта пенсионер так и не узнал, в связи с чем обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.