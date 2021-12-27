Уфа, 27 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Тоннель «Восточного выезда» пробили насквозь для автотранспорта в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Leokand Тушинский тоннель в Москве

«Накануне состоялась сбойка калоттной части в Южном тоннеле. Теперь можно через транспортную штольню на автомобиле проехать тоннель насквозь, что существенно упрощает транспортную логистику при вывозе породы на поверхность и доставке бетона и металлических конструкций к местам производства работ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что специалисты продолжают работы по опережающему креплению свода. Проходка идет одновременно с Западного (ул. Салавата Юлаева) и Восточного портала (берег реки Уфа) навстречу друг другу и от Вентиляционного ствола (около пересечения с ул. Менделеева). Одновременно строятся боковая опора, свод и обратный свод. В рамках реализации данного проекта, вместе с возведением тоннеля также строятся мост с эстакадой и автотрасса до федеральной автодороги М-5 «Урал».

"Ежесуточно в насыпь земляного полотна автомобильной дороги отсыпается 7 тысяч м3 песчано-гравийной смеси. На строительстве «Восточного выезда» задействовано более 2500 человек, а также 330 единиц строительной техники и оборудования специального назначения. Собственная лаборатория качества, три бетонных завода, собственное производство преднапряженных балок позволяют обеспечить все потребности в бетонных смесях и железобетонных конструкциях. Плановые показатели выполняются, финансирование на текущий момент устойчивое», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.