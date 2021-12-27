Москва, 27 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Мировые центральные банки опасаются неконтролируемой инфляции, провоцируемой политикой ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Золото

«Недоверия к доллару скорее нет. Хотя ряд стран, например Иран, до сих пор не может разморозить свои долларовые счета, которые были заморожены властями США. Но есть опасения неконтролируемой инфляции, — сказал он. — Напомню, что ФРС и ЕЦБ до сих пор как ошалелые печатают деньги. Каждый месяц они вливают в мировую финансовую систему около 200 млрд долларов. Только за 2021 год они так напечатали около 15 триллионов долларов. Именно это и вызывало дикую инфляцию (в США около 6%). Это очень высокие показатели. Именно это в основном и толкает центробанки ряда стран на частичную замену доллара золотом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост вложений в золото не прекратиться до тех пор, пока не начнет расти учетная ставка ФРС США.