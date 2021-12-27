Баку, 27 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Власти Азербайджана рассчитывают в 2022 году завершить переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Европейским союзом (ЕС), заявил 27 декабря на пресс-конференции азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

Он отметил, что переговоры по новому соглашению идут в настоящее время и затрагивают четыре блока вопросов. Это политика, безопасность, отраслевое развитие, торговля и экономика. Некоторые вопросы по последнему блоку ещё не согласованы, но активно обсуждаются.

«Считаю, что в 2022 году можно будет завершить работу», — сказал Байрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1996 году ЕС и Азербайджан заключили соглашение о партнёрстве и сотрудничестве. Новые договор должен его заменить. Переговоры о новом соглашении начались в Брюсселе в феврале 2017 года, а в июле 2018 года стороны парафировали документ «О приоритетах партнерства».

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