Тбилиси, , 11:56 — REGNUM В Грузии 27 декабря открыли движение по трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которую также называют Военно-грузинская дорога, для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

По данным ведомства, на участках Млета — Гудаури и Гудаури — Коби проезжать разрешается только по ливинозащитным тоннелям. Движение должно проходить без остановок. За этим будут следить наряды патрульной полиции.

«На участке Гудаури — Коби движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, движение по Военно-грузинской дороге было остановлено из-за снегопада 21 декабря для всех видов транспортных средств. 23 декабря движение открыли для легковых машин. На российско-грузинской границе у КПП «Верхний Ларс» скопилась длинная очередь грузовиков.