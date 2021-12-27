Стокгольм, 27 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В 2020 году в Швеции правоохранители конфисковали 339 единиц стрелкового оружия, которое было в незаконном обороте. Из них 46 единиц приходилось на газовые и стартовые пистолеты. Однако уже в 2021 году незаконный оборот оружия в Швеции резко сократился. Об этом 26 декабря сообщил телеканал SVT.

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В период с 1 января по 17 ноября шведскими правоохранителями было изъято 150 единиц стрелкового оружия. Отмечается, что в то же время в Швеции фиксируется рост числа незаконно провезенных в страну газовых и стартовых пистолетов.

«В некоторых странах ЕС законно покупать этот тип оружия без лицензии, что означает, что кто угодно может пойти и купить его, например, в оружейном магазине в Турции или Чехии, а затем просто тайно провезти его в Швецию», — заявил в интервью SVT Мартин Петерссон, начальник контрольного отдела Шведского таможенного управления.

Согласно информации ведомства, данные виды оружия попадают в Швецию через почтовые отправления или ввозятся с помощью частных автомобилей.