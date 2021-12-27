Москва, , 11:55 — REGNUM Такое же важное значение для России, как и для самой Украины, имеет вопрос о перспективах вхождения последней в НАТО. Об этом 27 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Сергей Рябков Mid.ru

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«Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное — если не большее — значение, чем для самой Украины», — сказал он.

Кроме того, Рябков рассказал, что он не знает, кто будет представлять США на переговорах по предложениям России по гарантиям безопасности, в случае если таковые состоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Вашингтоне, Киеве и столицах стран — участниц НАТО услышали предложения России по гарантиям безопасности.