Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Штраф в размере 200 тыс. рублей обязали выплатить «Почту России» за ненадлежащее содержание исторического здания пакгауза бывшего Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом 27 декабря сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

АО «Почта России» привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Здание, в котором находится «Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» не соответствует правилам содержания исторически важных объектов. Это установил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Комитет отметил, что объект находится «в неудовлетворительном техническом, санитарном и противопожарном состоянии». Двускатная крыша утрачена, как и стоечно-балочная деревянная каркасная система. КГИОП также обнаружил следы пожара и обвалы фасада здания. Внешний вид испорчен за счет граффити и наличия строительного мусора.

Ленинский районный суд обязал АО «Почта России» выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Добавим, что представитель акционерного общества в суд не явился.

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